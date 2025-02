Welche Katzenrassen eignen sich am besten für die Wohnungshaltung?

Wohnungskatzen brauchen je nach Rasse viel Platz, Beschäftigung und wie z. B. die Birma-Katze auf jeden Fall einen Artgenossen als Spielgefährten. © unsplash/Piotr Musioł

Katzen sind niedliche Mitbewohner und helfen gegen Einsamkeit. Es gibt diesen und eine Vielzahl an weiteren weiteren Gründen dafür, sich die kleinen Stubentiger für zu Hause zum Streicheln zu holen.

Doch die Entscheidung für eine Katze sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Obwohl Katzen als domestiziert gelten, also vom Wildtier zum Haustier gezüchtet wurden, sind sie dennoch kleine Raubtiere, die ausreichend Bewegung und Beschäftigung brauchen.

Fragt man sich, ob man der Katze eine artgerechte Haltung ermöglichen kann, muss man nicht nur die Größe der Wohnung, sondern die gesamte Lebenssituation betrachten.

Lebt man in der Stadt, dann ist es leider nicht immer möglich, die Katze aus der Wohnung zu lassen. Beispielsweise sind Katzen in der Stadt vielen Gefahren wie dem Straßenverkehr ausgesetzt, was ihre Lebenserwartung deutlich verringern kann.

TAG24 stellt Dir sechs Katzenrassen vor, die unter bestimmten Umständen für die Haltung in der Wohnung ohne Freigang geeignet sind.