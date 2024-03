Welche Pflanzen eignen sich fürs Badezimmer?

Mehr Tipps rund um die Gestaltung einer grünen Oase in Deinen vier Wänden findest Du in der Rubrik Zimmerpflanzen .

Welche Pflanzen in hellen, aber auch in Bädern mit weniger Licht gut wachsen sowie ausführliche Pflegetipps findest Du im Anschluss!

Am liebsten steht die Aloe Vera an einem hellen, sonnigen Ort, der warm und feucht ist. Auch die direkte Sonne verträgt die Aloe barbadensis gut.

Die Aloe Vera ist eine bekannte Heilpflanze, die in der Kosmetik, aber auch in der alternativen Medizin Anwendung findet. Abgesehen davon ist sie eine beliebte Zimmerpflanze.

Der Bogenhanf verändert je nach Standort seine Farbe. © 123RF/daryakomaro

Der Bogenhanf ist eine sehr pflegeleichte Pflanze. Es gibt über 50 verschiedene Arten und je nach Standort verändert sich ihre Farbe.

Steht die Sansevieria rifasciata in der Sonne, verfärbt sie sich in ein helles Grün. Steht sie in einer Ecke, mit weniger Licht, dann werden ihre Blätter dunkler. Allerdings sollte sie nie in direktem Licht stehen.

Da die Bogenhanf Pflanze ursprünglich aus der Wüste kommt, braucht sie nicht besonders viel Wasser. Vor dem erneuten Gießen sollte die Erde bereits etwas angetrocknet sein.

Düngen braucht man den Bogenhanf nur selten, höchstens alle zwei Monate.

Der Bogenhanf ist leicht giftig und sollte nicht verzehrt werden.