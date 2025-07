Wellensittich alleine halten: Ist das Tierquälerei?

Den Vögeln genau die gleichen Bedingungen wie in ihrer ursprünglichen Heimat in freier Natur zu ermöglichen, ist kaum möglich. Dennoch können und sollten sich Halterinnen und Halter an einige Richtlinien halten, um ihre Lieblinge artgerecht zu halten.

Wellensittiche sind sehr gesellige Tiere. In der Natur findet man sie nie allein, denn sie leben in großen Schwärmen von hunderten Tieren. Diese Tatsache spiegelt sich in ihrem sozialen Verhalten wider. Sie kommunizieren, spielen und interagieren miteinander. Auch die gegenseitige Pflege, sowohl das Füttern als auch die Gefiederpflege, gehört zum arttypischen Verhalten.

Mit einem weiteren Tier aus dem Schwarm gehen Wellensittiche eine lebenslange Partnerschaft ein. Eine Einzelhaltung ist daher alles andere als artgerecht.

Anders als in der Schweiz ist sie in Deutschland nicht verboten, grenzt allerdings an Tierquälerei.

Auch die Gesellschaft ihrer Besitzer oder Besitzerinnen ersetzen keinen angemessenen Sozialpartner.