Wie gesund ist Spargel wirklich?

Zwischen April und Juni ist Spargelzeit. Das Frühlingsgemüse gilt als ausgesprochen gesund. Spargel sollte aber nicht von jedem unbedacht verzehrt werden. Der Ratgeber zum Thema Essen & Trinken zeigt, was drinsteckt.

Spargel wird häufig als Königin unter den Gemüsesorten bezeichnet. Das merkt man nicht nur am Preis, sondern auch am Aufwand. Denn die Stangen müssen bei der Ernte von Hand gestochen werden.

Betroffene müssen deshalb nicht gänzlich auf Spargel verzichten, sollten ihn aber nur in geringen Mengen genießen. Insbesondere dann, wenn "Beilagen" wie Kochschinken oder Lachs mit auf dem Teller landen, die ebenfalls einen hohen Puringehalt haben.

Spargel enthält relativ viel Purin, welches im Körper zu Harnsäure abgebaut und über die Nieren ausgeschieden wird. Bei zu viel Harnsäure im Körper können sich Harnsäurekristalle bilden, die sich beispielsweise in den Gelenken von Fingern und Zehen ablagern – das kann schmerzhaft sein.

Anders als der grüne Spargel wächst der weiße Spargel unter der Erde und bekommt daher kein Sonnenlicht ab, wodurch er auch kein Chlorophyll bildet. © 123rf/barmalini

TAG24 hat noch weitere Hinweise und Tipps für Dich zusammengestellt, damit Du den gesunden Spargel risikofrei genießen kannst:



Haltbarkeit: Am besten genießt man Spargel frisch zubereitet. Eingewickelt in ein feuchtes Handtuch hält er sich im Kühlschrank aber auch noch etwa zwei bis drei Tage. Spargel kann geschält (und bereits gekocht) ohne Probleme eingefroren werden, verliert dadurch aber an Geschmack. Nach dem Einfrieren und Auftauen ist das Schälen nicht mehr möglich.

Kann Spargel roh gegessen werden? Ja, denn er ist weder giftig noch unbekömmlich. Allerdings sollten die Stangen vorher geschält und die holzigen Enden entfernt werden.

Ist schimmeliger Spargel noch essbar? Ganz klar, nein. Egal, wo und wie viel Schimmel Du am Spargel entdeckst, er sollte nicht mehr verarbeitet, sondern weggeworfen werden.

Guten Spargel erkennen: Wenn die Köpfe fest und geschlossen sind, die Enden saftig aussehen bzw. aromatisch duften, und es quietscht, wenn man die Stängel aneinander reibt, kannst Du davon ausgehen, dass der Spargel frisch ist.

Richtiges Schälen: Da die Schale vom weißen und violetten Spargel faserig und zäh ist, muss dieser vor der Zubereitung geschält werden. Dabei setzt man unterhalb des Kopfes an und schält dann in Richtung des Spargelendes. Davon sollte schließlich ein mindestens 1 cm großes Stück abgeschnitten werden, da es holzig oder bitter im Geschmack sein kann. Beim grünen Spargel muss häufig nur das untere Drittel geschält werden.

Die Schälreste müssen nicht sofort entsorgt werden. Daraus kann ein Fonds für beispielsweise eine leckere Spargelsuppe oder -sauce hergestellt werden.

Welche Kräuter und Gewürze passen zu Spargel? Das Gemüse wird gern mit Petersilie und Kerbel kombiniert. Aber auch Bärlauch, Schnittlauch und Dill sind sehr beliebt. Für mehr Aroma sorgen Gewürze wie Muskat, Ingwer oder Pfeffer.