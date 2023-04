Wie lange sind gekochte Eier haltbar?

Was viele nicht wissen, ist, dass das Eierabschrecken die Schale beschädigt. Soll das gekochte Ei länger halten, dann muss es an der Luft abkühlen.

Wie lange ein Ei haltbar ist, hängt von der Umgebungstemperatur ab. Für Privathaushalte bietet sich die Lagerung im Kühlschrank an. Die Aufbewahrung im Gefrierfach wird für frische und gekochte Eier nicht empfohlen.

Nach dem Frühstück sind mal wieder einige gekochte Eier übrig geblieben oder zu Ostern gab es ein Nest voller bunt gefärbter Eier : Es gibt Situationen, in denen man sich fragt, wie lange gekochte Eier genießbar sind und wo sie am besten gelagert werden.

Eier ohne Schale sind bei Raumtemperatur nicht haltbar, aber in Klarsichtfolie eingewickelt zwei bis drei Tage im Kühlschrank.

Bestehen Zweifel über die Haltbarkeit, dann lässt sich diese mit einfachen Tricks testen. Die Eischale gibt den ersten Hinweis auf dessen Zustand. Ist sie beschädigt oder klebrig, dann ist das ein Indiz auf ein schlechtes Ei.

Es gibt drei Möglichkeiten zu prüfen, ob das rohe Ei noch frisch ist.

1. Das Ei in ein Gefäß mit kaltem Wasser legen. Frische Eier bleiben am Boden liegen. Ältere liegen schräg im Wasser und können gut erhitzt noch gegessen werden. Verdorbene Eier richten sich auf oder schwimmen an der Oberfläche. Folglich sind sie nicht mehr genießbar.

2. Um die Haltbarkeit zu testen, das Ei in eine Schale aufschlagen. Ist das Eigelb flach und läuft das Eiweiß wässrig auseinander, dann handelt es sich um ein älteres Ei. Bei frischen Eiern ist das Eigelb gewölbt und liegt mittig auf der zähen Eiweißmasse.

3. Für den Geruchstest das Ei aufschlagen. Riecht das Ei schweflig oder säuerlich, dann ist es schlecht. Frische Eier sind geruchsneutral.

Ein gekochtes Ei muss längs aufgeschnitten werden, um die Haltbarkeit zu erkennen. Wenn keine Luftkammer zu sehen ist und das Eigelb zentral bzw. mittig liegt, ist das Ei noch frisch. Eine leicht bläuliche Färbung oder ein grüner Ring um das Eigelb gehen lediglich auf eine Reaktion während des Kochens zurück und sind nicht gesundheitsschädlich.