Viele möchten lieber einen Hund aus dem Tierheim statt vom Züchter, um einem armen Tier ein neues Zuhause schenken zu können und sie vom trostlosen Dasein im Zwinger zu befreien. Doch was kostet ein Tierheim-Hund überhaupt?

Der Hunderatgeber hat für Euch eine Kostenübersicht zusammengestellt, an der Ihr Euch orientieren könnt, wenn Ihr einen Hund im Tierheim kaufen möchtet.

Die Kosten für einen Hund aus dem Tierheim sind allerdings bei weitem nicht so hoch wie für manch gezüchteten Hund. Denn da muss man schon mal viele Hundert oder sogar Tausend Euro hinblättern. Ein Extrembeispiel sind gezüchtete Tibetan Mastiffs, die 1,5 Millionen kosten können .

Insbesondere der letzte Punkt ist aber genau der Punkt, warum ein Tierheim-Hund nicht kostenlos ist. Denn das Tierheim muss sich finanzieren können. Das geschieht zwar zu einem Großteil über Spenden, Mitgliedsbeiträge und bei städtischen Tierheimen über eine staatliche Unterstützung, aber eben auch über die sogenannte Schutzgebühr. Das ist die Gebühr, die ein Käufer für den Hund aus dem Tierheim bezahlen muss, also eine Art Vermittlungsgebühr.

Viele denken, ein Tier aus dem Tierheim sei kostenlos, schließlich gehört es niemandem und man rettet nicht nur die Tiere, sondern hilft auch dem Tierheim, das für die Futterkosten, etc. aufkommen muss.

Wie viel kostet ein Hund aus dem Tierheim, fragen sich viele. Auf jeden Fall deutlich weniger als vom Züchter! © Unsplash/Zachary Casler

Bei einer erfolgreichen Vermittlung wird ein sogenannter Schutzvertrag abgeschlossen und dann die Schutzgebühr bezahlt.

Kastrierte und gechippte Hunde kosten um die 200 - 300 Euro.

In diesen Kosten für einen Tierheimhund sind unter anderem folgende Posten enthalten:



Impfungen

Wurmkur

Flohbehandlung

Kastration



Zudem darf man nicht vergessen, dass das Tierheim auch Kosten für Personal, tierärztliche Untersuchungen, Haushaltskosten für die Einrichtung, Futterkosten usw. stemmen muss. Die "[Kosten für den Hund fließen also] in vollem Umfang wieder in den Tierschutz zurück", wie familie-und-tipps.de im Artikel "Tier aus dem Tierheim holen" zum Thema Kosten richtig erklärt.



Die hier angegebenen Kosten für einen Tierheim-Hund dienen Euch zur groben Orientierung und ergeben einen Durchschnitt unserer Recherche. Für genaue Beträge am besten direkt beim örtlichen Tierheim nachhaken.

Für Katzen sind die Kosten für ein Tierheim-Tier übrigens etwas günstiger. Sie belaufen sich auf etwa 90 bis 100 Euro für eine gechippte und kastrierte Katze. Mehr zum Thema unter:

>>> Wie viel kostet eine Katze aus dem Tierheim?