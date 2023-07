Wundermittel Essig: Darum sollte Essig in keinem Haushalt fehlen

Essig als Reinungsmittel , okay, aber Essig auf Haut und Haaren? Was klingt wie eine ätzende Flüssigkeit, kann tatsächlich viel mehr als nur Kalk entfernen . 5 Tipps für die Verwendung vom Wundermittel Essig.

Essig soll gut für das Haar sein? Ja, tatsächlich.

Essig hat eine enorme Pflegewirkung, denn es wirkt antibakteriell, fungizid (pilztötend) und kann den pH-Wert der Kopfhaut ausgleichen nach dem Waschen. Wer an Schuppen oder schnell fettenden Haaren leidet, für den kann Essig ein wahres Wundermittel aus der Natur darstellen.

Darüber hinaus kann Essig sprödem Haar zu mehr Glanz verhelfen, denn Essig wirkt astringierend. Das bedeutet, dass sich die Hornschuppen des Haars zusammenziehen, wenn man eine saure Rinse, also eine Haarspülung mit Essig, darüber laufen lässt. Danach ist das einzelne Haar glatter, reflektiert mehr Licht und lässt sich besser kämmen. Langfristig verwendet kann es Haarspliss vorbeugen, allerdings ist für gesundes, glänzendes Haar vor allem eine gesunde Kopfhaut wichtig – sind die Längen kaputt, sind sie nicht mehr zu retten. Mit einer sauren Rinse sehen sie aber zumindest schöner aus dank der astringierenden Wirkung.



Wer Essig äußerlich anwendet, sollte nur zu Apfelessig greifen.



Denn es hat einen deutlich geringeren Säuregehalt und ist somit sanfter.



Essig-Haarspülung-Rezept:

Am besten schnappt man sich einen großen Messbecher, füllt ihn mit etwa einem Liter Wasser und gibt anschließend etwa fünf Esslöffel Apfelessig hinzu. Die Mischung wird dann über das Haar gegossen, nachdem man seine Haare gewaschen hat.



Dabei nicht die Kopfhaut vergessen. Einfach eine große Menge über den Kopf gießen, die saure Rinse sanft in die Kopfhaut einmassieren, dann den Rest der Mischung über die Längen gießen. So gelangt die natürliche Haarspülung mit Essig von der Haarwurzel bis in die Spitzen.

Der Essiggeruch verfliegt, sobald die Haare trocken sind, es bleibt höchstens ein leicht fruchtiger Geruch zurück, wenn man zu viel Essig dazugetan hat.



Falls einen doch ein leichter Geruch bleibt oder man das Gefühl hat, es hat zu wenig Wirkung erzielt, kann man vorsichtig mit dem Mischverhältnis von Wasser und Essig herumprobieren.