Zimtschnecken mit Blätterteig und Apfelmark: Einfach zubereitet, aber unglaublich lecker

Ein paar Tipps vorab:

Tipp # 1: Damit man den Fertigteig gut bearbeiten kann, sollte er am besten Zimmertemperatur haben, dann ist er weniger brüchig und kann besser gerollt werden.

Tipp # 2: Apfelmark oder Apfelmus? Das ist eigentlich egal. Man sollte nur bedenken, dass Apfelmark im Gegensatz zu Mus keinen zugesetzten Zucker enthält. Du hast kein Apfelmark da, aber sonst alles andere? Dann arbeite mit mehr Butter!



Tipp # 3: Die Schnecken schmecken am besten, wenn sie noch warm sind. Wer nicht alle auf einmal verputzt, sollte sie am besten noch einmal ganz kurz aufbacken. Zimtschnecken mit Blätterteig schmecken zwar auch kalt am nächsten Tag, aber die Konsistenz ist dann nicht mehr so appetitlich.