Zimtsterne: So werden sie wunderbar weich und saftig

Dieses Rezept zeigt, wie es geht und was man alles benötigt, um Zimtsterne backen zu können.

Wer es sich zu Hause so richtig gemütlich machen und auf kein weihnachtliches Essen verzichten möchte, der sollte sich einfach mal mutig in die Küche wagen und selbst zum Bäcker oder zur Bäckerin werden.

4. Teig ausrollen: Der Teig sollte etwa fingerdick ausgerollt werden. Wenn man Zimtsterne backen möchte, sollte man aber nicht auf einer bemehlten Fläche arbeiten, sondern sie mit gemahlenen Mandeln bestreuen. Nun können die Sterne mit einer Form ausgestochen werden. Die Zimtsterne sollten auf zwei Backbleche verteilt werden. Tipp: Klebt die Sternchenform beim Ausstechen am Teig, einfach die Form immer mal wieder in kaltes Wasser tauchen.

3. Teig kalt stellen: Der Teig sollte für ein paar Stunden kalt gestellt werden. Am besten in Frischhaltefolie einpacken, damit er nicht austrocknet.

1. Eiweiße steif schlagen: Währenddessen gibt man langsam den Puderzucker durch ein Sieb dazu (das Sieben des Puderzuckers ist sehr wichtig für die Konsistenz) und mixt alles so lange, bis es richtig steif geschlagen ist.

Dass Zimtsterne so lecker-weich sind, liegt daran, dass man die Weihnachtsplätzchen bei sehr niedrigen Temperaturen backt und sie so nicht so stark austrocknen.



Damit die Zimtsterne weich bleiben, kann man ein paar Apfelschnitze in die Keksdose packen, die geben etwas Feuchtigkeit ab. Damit sie nicht neben den Keksen anfangen zu gammeln, sollte man die Schnitze natürlich regelmäßig austauschen.

