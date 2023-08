Zucchini-Auflauf: Diese 3 Rezepte sind schnell zubereitet, gesund und so lecker

Ein herzhafter Auflauf ist ideal, um größere Mengen Zucchini und weiteres Gemüse schnell zu verarbeiten. Einfach alles klein geschnitten in eine Auflaufform geben, eine würzige Soße hinzufügen und zum Schluss mit Käse bedecken. Den Rest macht der Backofen und schon hast Du ein leckeres Gericht für die ganze Familie. Bei diesen drei Rezepten für Zucchini-Auflauf ist für jeden Geschmack das passende dabei.

Zucchini-Auflauf ist schnell zubereitet und schmackhaft. © 123RF/rawlik

Wer es bei der Zubereitung von Zucchini-Auflauf mit Käse und Sahne nicht übertreibt, kann das gesunde Ofengericht bedenkenlos genießen.

Zucchini enthalten viel Wasser, haben wenige Kalorien und sind reich an Vitamin C, Folsäure, Magnesium und Kalium. In Deutschland werden die gelben oder grünen Früchte der Zucchini im Zeitraum Juni bis Oktober geerntet.

Sowohl in süßen als auch in herzhaften Speisen lässt sich Zucchini verarbeiten. Besonders lecker schmeckt der Sommerkürbis im Gemüse-Auflauf, welcher sogar Kinder begeistern kann.

Frei nach dem Motto "mit Käse überbacken schmeckt vieles doppelt so gut" kommen hier unsere drei besten Rezepte für Zucchini-Auflauf.