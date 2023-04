23.04.2023 13:40 Auf A4-Standstreifen: Polizei findet schlafenden Autofahrer

Die Polizei fand am Samstag auf dem Standstreifen der A4 bei Chemnitz in Richtung Dresden einen Peugeot, in dem ein Mann schlief.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ein Nickerchen auf dem Standstreifen der A4 bei Chemnitz: Ein Autofahrer (47) hielt das am Samstag offenbar für eine gute Idee. Ein Mann (47) schlief in einem Auto, das auf dem Standstreifen der A4 Richtung Dresden, etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa, stand. (Archivbild) © Haertelpress Gegen 11 Uhr staunten Polizisten nicht schlecht, als sie den schlafenden Mann in einem Peugeot fanden. Das Fahrzeug stand auf dem Standstreifen der A4 Richtung Dresden, etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa. Die Ursache für die Müdigkeit war offenbar auch schnell gefunden, der 47-Jährige war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme, das Auto wurde abgeschleppt und den Führerschein zog die Polizei vorerst ein. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr laufen.

