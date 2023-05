02.05.2023 06:03 953 Badesaison in Chemnitz eröffnet: Anbaden bei 12 Grad im Stausee

Am Montag ist der Stausee Oberrabenstein in die neue Badesaison gestartet. Rund 50 Chemnitzer wagten sich zur Eröffnung in das 12 Grad kalte Wasser.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Rund 50 abgehärtete Frauen, Männer und Kinder stürzten sich am Montag ins 12 Grad kalte Wasser des Stausees Oberrabenstein in Chemnitz. Zum Saisonstart im Stausee Oberrabenstein war ganz schön was los. © Uwe Meinhold "Zur Musik von DJ Heiko Ernst aus Chemnitz konnten sich die Frühbader und weitere Besucher warmtanzen", wusste Badsprecherin Lisa Runkel (33). Die Saison läuft bis Ende September. Der Stausee ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ab Juni bis 20 Uhr. Eintritt: im Mai und September 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 und für Kinder bis sechs 2,50 Euro. Weitere Rabatte für Familien und zum Feierabend. In der Hauptsaison sind die Preise 50 Cent höher. Rund mutige 50 Badegäste sprangen am Montag ins kalte Nass. © Uwe Meinhold Dieses Jahr neu ist die Minigolfanlage.

Titelfoto: Uwe Meinhold