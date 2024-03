Baustellen in Chemnitz: Mehrere Vollsperrungen in der kommenden Woche

Chemnitz - Neue Baustellen erwarten Euch auch in der kommenden Woche im Chemnitzer Stadtgebiet. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird und Ihr Umleitungen in Kauf nehmen müsst.

Am kommenden Freitag wird laut Stadt Chemnitz die Müllerstraße zwischen Nordstraße und Promenadenstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Leipziger Straße - Hartmannstraße - Theaterstraße - Mühlenstraße. Das Bauvorhaben soll voraussichtlich bis 4. Oktober dauern.

Am kommenden Montag starten laut Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) in der Dr.-Karl-Wolff-Straße umfangreiche Bauarbeiten. Dafür muss die Dr.-Karl-Wolff-Straße von der Erfenschlager Straße bis Berghang voll gesperrt werden. Der Zugang zu den Anliegergrundstücken wird mit Einschränkungen sichergestellt. Bis Ende November wird hier die Abwasserkanalisation erneuert und Anschlusskanäle ausgewechselt.

Ab Montag wird die Eibenberger Straße in Höhe der Hausnummer 19 b-e zwischen Kemtauer Straße und Einsiedler Hauptstraße voll gesperrt. Umleitung: Einsiedler Hauptstraße - Berbisdorfer Straße - Kemtauer Straße. Bis Freitag sollen die Arbeiten dauern.

Voraussichtlich bis 6. Juli soll der zweite Bauabschnitt fertig sein. Danach sollen Arbeiten in einem dritten Bauabschnitt bis zur Landkreisgrenze zum Landkreis Nordsachsen fortgesetzt werden.

Dafür muss die B169 voll gesperrt werden. Die Umleitung führt ab Döbeln über die B175, ab Hartha über die S36, auf der S31 bis Mügeln und über die S35 wieder zur B169. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu.

"Im Rahmen der Baumaßnahme werden die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht sowie teilweise die Asphalttragschicht erneuert. Zudem wird die Fahrbahnausstattung in Form der Beschilderung, der Leitplanken und der Markierung neu hergestellt", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Der Bauabschnitt reicht auf überwiegend freier Strecke bis zum Kreuzungsbereich mit der S35 in Ostrau.

Am Montag starten die Erhaltungsarbeiten von Gadewitz (Gemeinde Großweitzschen im Landkreis Mittelsachsen) bis zur Landkreisgrenze im zweiten Bauabschnitt.

In Richtung Aue linksseitig der Bundesstraße kann von der Lutherstraße und von der Schillerstraße nicht auf die Straße der Einheit aufgefahren werden.

Der Anliegerverkehr auf der Auer Straße kann aus den Grundstücken nur nach links bzw. rechts in Richtung Industriegebiet abbiegen.

"Im Industriegebiet wird an der Kreuzung Auer Straße - Schneeberger Straße die Vorfahrtsregelung geändert. Zwischen der Kreuzung Straße der Einheit - Fritz-Reuter-Straße - Auer Straße bis zur Schneeberger Straße im Industriegebiet wird beidseitig Haltverbot ausgeschildert. Die Strecke muss gut passierbar bleiben für den Verkehr von der Bundesstraße einschließlich Busverkehr", heißt es weiter.

Im Februar hat mit vorbereitenden Arbeiten die Baumaßnahme zum Ersatzneubau der Brücke über den Waldbach begonnen. Ab Montag starten nun die Hauptarbeiten, die voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt werden sollen.



Dafür muss die S261 zwischen dem Abzweig der K7110 nach Neundorf und der B101 für den Verkehr voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird aus Richtung Thermalbad Wiesenbad über die B95, weiter auf der S222 in Richtung Falkenbach und über die B101 in Richtung Thermalbad Wiesenbad wieder zur S261 umgeleitet, in der Gegenrichtung analog dazu.