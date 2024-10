Kassbergstraße dicht: Was ist hier los?

Chemnitz - Wer seit Mittwoch auf die Chemnitzer Kaßbergstraße fahren will, dürfte überrascht sein: Ganz plötzlich wird die Fahrt von einer "Blitzbaustelle" gestoppt.

Warum es wirklich keine aktuellen Infos gibt, teilte das Rathaus nicht mit. Seit Monaten gibt es in Chemnitz Kritik an Koordination und Information in Sachen Straßenbaustellen.