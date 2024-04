Neue Baustellen in Chemnitz: Vollsperrungen auf dem Sonnenberg und im Lutherviertel

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz und Umgebung! Wir sagen Euch, wo es in der kommenden Woche neue Sperrungen und Umleitungen gibt.

Am kommenden Montag beginnt in der Rudolfstraße zwischen Uferstraße und Bernhardstraße sowie der Uferstraße von Rudolfstraße bis Hans-Sachs-Straße eine Komplexbaumaßnahme. © Uwe Meinhold

Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Heinrich-Schütz-Straße zwischen Zietenstraße und Rathenaustraße. Umleitung: Gellertstraße - Reinhardtstraße - Palmstraße. Das Ganze soll hier bis 17. Mai dauern.

In der Lutherstraße starten am Montag zwischen Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße umfangreiche Arbeiten. Dafür muss die Lutherstraße zwischen Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Zschopauer Straße bleibt im Kreuzungsbereich mit Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen frei. Die Arbeiten starten im Bereich Kreuzung Lutherstraße/Zschopauer Straße und werden bis Ende November bis zur Kreuzung Lutherstraße/Carl-v.-Ossietzky-Straße fortgesetzt. Der Abschnitt Carl-von-Ossietzky-Straße bis Hans-Sachs-Straße ist dann für 2025 vorgesehen.

Ebenfalls am kommenden Montag beginnt in der Rudolfstraße zwischen Uferstraße und Bernhardstraße sowie der Uferstraße von Rudolfstraße bis Hans-Sachs-Straße eine Komplexbaumaßnahme. Hier sollen die Mischwasserkanalisation einschließlich der Anschlusskanäle saniert, die Gas-, Trinkwasser und Fernwärmeleitungen erneuert bzw. neu verlegt werden. Außerdem werden die Fahrbahn außerhalb der Leitungsgräben sowie Straßenabläufe mit Eigenmitteln der Stadt erneuert. Bis Anfang November sollen die Arbeiten dauern. Die Rudolfstraße muss abschnittsweise voll gesperrt werden.