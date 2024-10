Diese Straße in Chemnitz hat jetzt 'nen XXL-Radweg

Chemnitz - Am heutigen Mittwoch soll der Teilabschnitt des koordinierten Bauvorhabens in der Lutherstraße in Chemnitz freigegeben werden. Autofahrer dürften dabei wenig begeistert sein. Die Abbiegespuren fallen weg. Zwischen Bernsdorfer Straße und Lutherstraße gibt es jetzt an der Ampelkreuzung zur Zschopauer Straße nur noch eine einzige Spur für Autos - der neue Radweg macht's möglich.