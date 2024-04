04.04.2024 15:20 683 Vollsperrung in Chemnitz: Baustelle im Lutherviertel startet

Am kommenden Montag startet das koordinierte Bauvorhaben in der Lutherstraße in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustelle in Chemnitz! In der kommenden Woche startet das koordinierte Bauvorhaben in der Lutherstraße. Am kommenden Montag starten die Bauarbeiten in der Lutherstraße zwischen Zschopauer Straße und Hans- Sachs-Straße. (Archivbild) © Uwe Meinhold Am Montag sollen laut Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) in der Lutherstraße zwischen Zschopauer Straße und Hans- Sachs-Straße umfangreiche Arbeiten beginnen. "Im Auftrag des ESC werden die Abwasser- und Anschlusskanäle saniert. Der Versorger eins lässt die Trinkwasser- und Gasleitung erneuern, Fernwärmeleitungen bauen und Mittelspannungskabel verlegen. Der Straßen- und Gehwegbau erfolgt im Auftrag des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz", heißt es weiter. Während der Arbeiten muss die Lutherstraße zwischen Zschopauer Straße und Hans-Sachs-Straße für den Verkehr abschnittsweise voll gesperrt werden. Chemnitz Baustellen Baustelle im Erzgebirge geht weiter: Bundesstraße halbseitig gesperrt Die Zschopauer Straße bleibt im Kreuzungsbereich mit Einschränkungen in beide Richtungen frei. Kostenpunkt der Baumaßnahme im Chemnitzer Lutherviertel: Circa 3,17 Millionen Euro "Die Fahrzeugumleitung bzw. Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken und Einrichtungen erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschrittes sowie Lage der Baustelle/Aufgrabungen über die Melanchtonstraße und Carl-v.-Ossietzky-Straße sowie Rembrandtstraße, Bernhardstraße und Hans-Sachs-Straße", teilte der ESC weiter mit. Fußgänger können jederzeit sicher an der Baustelle vorbeigehen. Mit Einschränkungen sichergestellt wird der Zugang zu den Anliegergrundstücken. Die Baustelle beginnt im Bereich Kreuzung Lutherstraße/Zschopauer Straße und wird bis Ende November bis zur Kreuzung Lutherstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße fortgeführt. Für das Jahr 2025 ist dann der Abschnitt Carl-von-Ossietzky-Straße bis Hans-Sachs-Straße vorgesehen. Investiert werden zusammen vom ESC, dem Versorger eins energie und dem Verkehrs- und Tiefbauamt circa 3,17 Millionen Euro. Die STRABAG AG, Gruppe Zwickau in Wilkau-Haßlau, führt die Arbeiten aus.

Titelfoto: Uwe Meinhold