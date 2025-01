Vollsperrungen im Erzgebirge: Reparatur eines Rohrbruchs und Baumpflegemaßnahmen

Die S262 ist während der Arbeiten täglich zwischen 7 und 16 Uhr voll gesperrt. (Symbolbild) © 123rf/mariok

In Annaberg-Buchholz und der näheren Umgebung kommt es in den kommenden Tagen zu Verkehrseinschränkungen. Grund sind dringend notwendige Reparatur- und Pflegemaßnahmen. Das teilte die Große Kreisstadt am Donnerstag mit.

"Ab sofort bis einschließlich 07. Februar 2025 ist die Felix-Weise-Straße zwischen der Adam-Ries-Straße und der Emil-Finck-Straße vollgesperrt. Der Grund für die Sperrung ist die Reparatur eines Rohrbruchs", heißt es weiter.

Außerdem werden vom 3. bis 7. Februar Baumpflegemaßnahmen auf der S262 zwischen dem Ortsausgang Geyersdorf und dem Ortseingang Königswalde durchgeführt.

Deshalb muss die Straße täglich zwischen 7 und 16 Uhr voll gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.