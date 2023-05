Chemnitz: So klappt die Müllentsorgung trotz Baustelle

Chemnitz - Ob auf der Jagdschänkenstraße, der Augustusburger Straße oder der Bergstraße, im Chemnitzer Stadtgebiet gibt es derzeit zahlreiche Baustellen . Das nervt nicht nur Autofahrer, auch die Müllabfuhr stellt es immer wieder vor Herausforderungen, vor allem in kleineren Straßen. Mit ein paar einfachen Mitteln kann man den Fahrern die Arbeit leichter machen und eine reibungslose Entsorgung sichern.

Entsorgungsfahrzeuge brauchen Platz, den es in Baustellenbereichen oftmals nicht gibt. Wenn man ein paar Hinweise beachtet, kann trotzdem eine störungsfreie Müllabfuhr sichergestellt werden. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Es klingt simpel und wird trotzdem nicht immer beachtet: Man sollte die Mülltonnen immer außerhalb des Baustellenbereichs aufstellen beziehungsweise an die nächste durchgehend befahrbare Straße.

"Ein Befahren von voll gesperrten Straßen und das Beseitigen von Baustellenabsperrungen zum Zweck der Durchfahrt ist auch für Entsorgungsfahrzeuge nicht zulässig", heißt es dazu auf der Seite des Chemnitzer Abfallentsorgers ASR.

Also, auch wenn es ein kleiner Mehraufwand ist, die Tonne am besten an die nächste Straßenecke schaffen.

Ein weiteres Problem bei gesperrten Straßen ist, dass Müllfahrzeuge nicht rückwärts fahren dürfen. Der Aufbau der Fahrzeuge lässt keine Sicht auf die Rückseite zu. Deshalb sollten auch auf Straßen, wo nicht gebaut wird, Wendestellen immer freigehalten und schmale Straßen nicht zugeparkt werden.

Absätze, Schwellen oder zu schmale Fahrbahnen zum Beispiel durch Absperrungen machen es Entsorgungsfahrzeugen zusätzlich unmöglich, einen Baustellenbereich zu befahren. Müllautos brauchen mehr Platz und haben kaum Bodenfreiheit.

Achtung: Je nach Baufortschritt können sich Abstellplätze ändern und sollten auch entsprechend angepasst werden.