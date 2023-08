Chemnitz: Sparkasse spendet für Tierpark & Co.

Chemnitz - Seit 2011 unterstützt die Sparkasse regelmäßig gemeinnützige Projekte mit ihrer Stiftergemeinschaft. So auch in diesem Jahr.

Sparkassen-Sprecher Chemnitz Sven Mücklich (47) © Uwe Meinhold

"Insgesamt 3228,68 Euro fließen in diesem Jahr in den Tierpark. Darüber hinaus werden unter anderem auch das Tierheim Langenberg in Hohenstein-Ernstthal, die Christoffel Blindenmission Deutschland, der Chemnitzer Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie sowie die Selbsthilfeorganisation Deutscher Einsatzkräfte unterstützt", erklärt Sparkassen-Sprecher Sven Mücklich (47).

Die Stiftergemeinschaft verwaltet mittlerweile das Vermögen von zwölf Stiftungen. Zu dem verwalteten Stiftungsvermögen von 900.000 Euro sind in diesem Jahr weitere 400.000 Euro hinzugekommen.

Eine Vielzahl von Vereinen kann so weiterhin tatkräftig unterstützt werden.