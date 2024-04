07.04.2024 06:23 577 Keine Pläne für Sonntag? Wir haben ein paar Tipps für Euch

Am Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung viel los wie der Rummel in Plauen, eine Führung über den Kaßberg oder eine Wildkatzenfütterung.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Pläne für den Sonntag gemacht? Nein? Kein Problem! Wir können Euch mit unseren Tipps für in und um Chemnitz ein bisschen auf die Sprünge helfen. So ist zum Beispiel mit einer spannenden Führung auf Schloss Rochlitz, Spaß auf der Sommerrodelbahn oder Rummel in Plauen. Viel Spaß! Gondeln auf dem Schlossteich Chemnitz - Die Gondelstation am Schlossteich (Promenadenstraße 5z) ist in das Frühjahr gestartet. Auf Euch warten Schwäne, Flamingos, Tretboote oder ganz klassisch Ruderboote, um den Teich mitten in der Chemnitzer Innenstadt zu erkunden. Für 30 Minuten Tretboot-Spaß zahlt Ihr 12 Euro. Ein Ruderboot kostet für eine halbe Stunde 7 Euro (Preise jeweils für zwei Personen). Geöffnet ist ab 10 Uhr. An der Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich warten auch Schwäne auf Euch. © Kristin Schmidt Besuch im Klein-Erzgebirge Oederan - Das Klein-Erzgebirge in Oederan (Gerichtsstraße 5) ist bekannt für seine Miniaturen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der Region, angefangen beim Schloss Ausgustusburg bis zum bunten Chemnitzer Schornstein. Los geht es um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Senioren/Schüler/Studierende und Ermäßigte zahlen 8 Euro und Kinder 5 Euro. Im Klein-Erzgebirge gibt es die schönsten Sehenswürdigkeiten der Region in Miniatur. © Uwe Meinhold Spaß auf der Sommerrodelbahn Oberwiesenthal - Sie war die erste Sommerrodelbahn in Sachsen und begeistert noch heute Jung und Alt. Auf der Sommerrodelbahn Oberwiesenthal (Vierenstraße 3c) könnt Ihr über neun rasante Kurven und eine S-Kurvenkombination den Berg hinuntersausen. Die Rodelbahn ist ab 11 Uhr geöffnet. Eine Einzelfahrt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro (Kinder bis 17 Jahre sowie Rentner und Personen mit Beeinträchtigung). In Oberwiesenthal könnt Ihr Spaß auf der Sommerrodelbahn haben. © 123rf/miradrozdowski Von Rittern, Fürstinnen und Schlossgespenstern Rochlitz - Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) kann auf eine 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Bei der Führung "Von Rittern, Fürstinnen und Schlossgespenstern" erfahrt Ihr viele lustige, interessante und spannende Fakten über das historische Gemäuer und dessen Bewohner. Die Führung findet um 13 und 15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 6,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 03737/492310. Im Schloss Rochlitz geht es bei einer Führung auch um Ritter und kuriose Fakten aus der Geschichte. © Maik Börner Kaßberg - Das Westend von Chemnitz Chemnitz - Der Kaßberg bietet viele architektonische Highlights, mehrere Parks, kleine Läden und gemütliche Cafés und Kneipen. Bei dem Rundgang "Kaßberg - Das Westend von Chemnitz" könnt Ihr das einzigartige Gründerzeitviertel kennenlernen und dabei das ein oder andere Kleinod entdecken. Treffpunkt für die Führung ist um 14 Uhr an der Bierbrücke. Die Teilnahme kostet 11 Euro. Zum Kaßberg gehört inzwischen auch moderne Architektur. © Uwe Meinhold Rummel in Plauen Plauen - Ab 14 Uhr geht es auf dem Festplatz an der Plauener Festhalle (Äußere Reichenbacher Straße 4) wieder rund beim Oster-Volksfest. Ihr könnt Euch auf einen bunten Mix von Fahr- und Erlebnisgeschäften, Los- und Schießbuden freuen. Mit dabei sind Klassiker wie Auto-Scooter und Breakdancer oder der Kettenflieger.

In Plauen könnt Ihr an diesem Sonntag noch einmal den Rummel genießen. © 123RF/allessuper Wildkatzenfütterung Plauen - Im Pfaffengut Plauen (Pfaffengutstraße 16) sind die zwei Wildkatzen Wilma und Walli zu Hause. Immer sonntags könnt Ihr dabei sein, wie die beiden gefüttert werden. Dabei erfahrt Ihr Interessantes und Wissenswertes rund um die Katzen. Die Wildkatzenfütterung findet um 15 Uhr statt. Sonntags könnt Ihr bei der Wildkatzenfütterung im Pfaffengut dabei sein. © Ellen Liebner Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Titelfoto: Ellen Liebner, Kristin Schmidt, Maik Börner