Neun Tipps für einen tollen Samstag in Chemnitz und Umgebung

Habt Ihr schon Pläne für das Wochenende gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Vom Wolfs-Tag im Tierpark bis Nachtflohmarkt ist für jeden Geschmack etwas dabei, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn in Klaffenbach finden auch die Genusstage statt. Habt einen schönen Samstag.

Chemnitz - "Ich bin ein Star, baut mir ein Haus!", heißt es an diesem Samstag ab 9 Uhr beim Natur-Hof Chemnitz AVS Erfenschlager Straße 34 (Ausbildungsverbund Versorgungswirtschaft Südsachsen gGmbH, Zugang über Rohrleitungsbau Altchemnitz). Dort könnt Ihr unter Anleitung Nistkästen für Haussperlinge, Meisen, Stare oder Fledermäuse für den eigenen Garten bauen. Für kleinere Gäste gibt es einen Mal- und Basteltisch.

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) kommt an diesem Wochenende jeder auf den guten Geschmack. Kleine Manufakturen und Erzeuger, Restaurants und kulinarische Botschafter aus nah und fern präsentieren sich bei den "Klaffenbacher Genusstagen". Natürlich kann man viele der Leckereien auch probieren oder kaufen. Los geht's um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro und das Familienticket 18 Euro.

Hirschfeld - Der Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) lädt an diesem Samstag zum Wolfs-Tag ein. Um 10 Uhr könnt Ihr dabei sein, wenn die beiden Wölfe "Joe" und "Freya" gefüttert werden. Dabei beantworten die Tierpflege Fragen rund um die Raubtiere. Außerdem können die Besucher die Schlafboxen besichtigen, nicht nur von den Wölfen, sondern auch von den Bären. Ab 11 Uhr gibt es im Blockhaus eine kleine Ausstellung rund um das Thema "Wolf" und Kinder können Pfotenabdrücke aus Gips gießen. 11 Uhr findet in der Gaststätten Bärenschenke ein Vortrag von Lothar Andre zum Thema "Wölfe in Sachsen".

Der Tierpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, Kinder (3-17 Jahre) zahlen 3,50 Euro.