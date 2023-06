Sieben Tipps, die Euch den Juni-Sonntag versüßen

Von Töpfermarkt in Chemnitz über Streetfood in Annaberg-Buchholz bis zum Welterbetag ist für jeden Geschmack am ersten Sommer-Sonntag etwas dabei.

Von Victoria Winkel

Töpfermarkt

Chemnitz - Kommt mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt von Keramik, Handwerk und Kunst. Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) findet ab 10 Uhr der 23. Töpfermarkt statt. Im romantischen Ambiente des Schlosshofs sind zahlreiche Keramikwerkstätten zu Gast und bieten Geschirr, Schmuck, Accessoires sowie vieles für Haus und Garten. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Im Wasserschloss Klaffenbach findet am Sonntag ein Töpfermarkt statt. © Uwe Meinhold

Besuch im Klein-Vogtland

Adorf - In der Miniaturschauanlage Klein-Vogtland in Adorf (Waldbadstraße 7) könnt Ihr die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Region an einem Tag kennenlernen. Unter den 90 Bauwerken sind unter anderem das Alte Rathaus von Plauen, Schloss Mühltroff und der Schlossturm von Auerbach. Das Klein-Vogtland hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, für Kinder (6 bis 16 Jahre) ermäßigt 4 Euro.

Auch die St. Johanniskirche aus Plauen steht als Modell im Klein-Vogtland. © Andreas Wetzel

Kletterwald an den Greifensteinen

Ehrenfriedersdorf - Im Kletterwald an den Greifensteinen (Greifensteinstraße 44a) geht es hoch hinaus. Auf insgesamt elf Parcours könnt Ihr in bis zu 13 Metern Höhe klettern und dabei eine große Auswahl an Kletterelementen überwinden. Bei den Strecken gibt es Parcours sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Der Kletterwald ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 20 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen ab 16 Euro und Jugendliche bis 16 Jahre ab 18 Euro.

Im Kletterwald an den Greifensteinen habt Ihr die Wahl zwischen elf Parcours. © 123rf/Radist

3. Streetfood Festival

Annaberg-Buchholz - Kleine und große Schleckermäulchen kommen ab 11 Uhr auf dem Annaberger Markt auf ihre Kosten. Beim Streetfood Festival dampft, brutzelt und riecht es köstlich. Ihr könnt Euch auf Leckereien aus aller Welt freuen, von Asien über Afrika oder Amerika. Auch vegane Köstlichkeiten warten vor Ort. Rund um die Schlemmereien gibt es natürlich auch ein passendes Entertainment.

Beim Streetfood Festival in Annaberg-Buchholz erwarten Euch Leckereien aus aller Welt. © 123RF/kasto

UNESCO-Welterbetag

Erzgebirge - Zum UNESCO-Welterbetag 2023 könnt Ihr die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří erkunden und dabei Wissenswertes über 800 Jahre Bergbaugeschichte erfahren, die alten Wirkungsstätten wie Bergwerke besichtigen und an Rundgängen sowie Wanderungen teilnehmen. Mit dabei sind unter anderem das Silberbergwerk "Im Gößner" im Erzgebirgsmuseum Annaberg-Buchholz (Große Kirchgasse 16, Führungen ab 11 Uhr, Eintritt 5/3 Euro) sowie der Frohnauer Hammer (Sehmatalstraße 3, Führungen halbstündlich ab 12.45 Uhr, Eintritt 5/3 Euro). Auf der Homepage des UNESCO-Welterbetags findet Ihr weitere Veranstaltungen.

Über eine Treppe kommt Ihr "Im Gößner" unter Tage. © Uwe Meinhold

Führung durch die Schönherr.Fabrik

Chemnitz - Die Chemnitzer Gästeführer laden zu einer "Kurzweiligen Zeitreise" durch die Schönherr.Fabrik (Schönherrstraße 8) ein. Bei dem Rundgang mit Gästeführerin Karin Meisel lernt Ihr das Gelände und die Gebäude der Fabrik kennen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Haus 5, Eingang A (ehemalige Villa). Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Karin Meisel nimmt Euch mit auf eine "Kurzweilige Zeitreise" durch die Schönherr.Fabrik. © Klaus Jedlicka

Mit Ritter Wiprecht auf Tour

Chemnitz - Ritter Wiprecht nimmt Euch im smac - Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1) mit auf einen spannenden Rundgang durch das Mittelalter. Im frühen Mittelalter war das Gebiet vom heutigen Sachsen nur sehr spärlich besiedelt, doch dann explodierten die Bevölkerungszahlen. Zum Abschluss Eures Mittelalter-Abenteuers könnt Ihr versuchen, mit Tinte und Feder zu schreiben - so, wie es früher die Mönche in den Klöstern getan haben. Die Familienführung "Mit Ritter Wiprecht durch das Mittelalter" beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Museumskasse. Die Führung ist kostenlos, Ihr zahlt nur den Museumseintritt von 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Außerdem fallen 1 Euro für Materialkosten an.

Im smac findet an diesem Sonntag eine Familienführung statt. © Kristin Schmidt