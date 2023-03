Zeitsprungtag, Mittelalterfest & Co.: Das ist alles am Sonntag los

Am Sonntag könnt Ihr einiges in Chemnitz und Umgebung erleben, wie den Zeitsprungtag, Mittelalterfest in Zschopau oder ein Familienkonzert.

Von Victoria Winkel

Es ist schon wieder Sonntag und wer die Gedanken an die nahende Arbeitswoche noch etwas verdrängen will, für diejenigen haben wir wieder abwechslungsreiche Ausflugstipps. Wir wünschen Euch einen wundervollen Sonntag.

Modellbahnwelt

Waldenburg - In der Region Zwickau findet an diesem Sonntag der Zeitsprungtag statt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es in Museen, Schlössern und verschiedenen Einrichtungen tolle Aktionen zu erleben. Mit dabei ist auch die Modellbahnwelt in Waldenburg (Kirchplatz 3). Ihr könnt die Anlage besichtigen und an Führungen teilnehmen. Das komplette Programm des Zeitsprungtags findet Ihr auf der Seite vom Zeitsprungland.

Die Modellbahnwelt Waldenburg nimmt an diesem Sonntag am Zeitsprungtag teil. © 123rf/vladiczech

Schnitzerverein

Krumhermersdorf - In Krumhermersdorf feiert die Ortspyramide ein großes Jubiläum: ihren 50. Geburtstag. Auch der Schnitzverein feiert, denn die Schnitzergilde gibt es sogar schon 95 Jahre. Anlässlich der beiden großen Jubiläen findet einen Schnitzausstellung im Vereinshaus am Sportplatz statt. Die Pyramide ist dabei auch gleich das größte Ausstellungsstück, bei der mehr als 300 Exponate gezeigt werden. Die Schau ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Schnitzverein in Krumhermersdorf feiert sein 95-jähriges Bestehen mit einer großen Ausstellung. © Christof Heyden

Mittelalter-Spektakel

Zschopau - Es ist Mittelalter-Zeit in Zschopau. Auf Schloss Wildeck (Schloss Wildeck 1) könnt Ihr das ganze Wochenende in das Leben im Mittelalter eintauchen. Bei dem historischen Markt sind Händler und Schau-Handwerk und Ritterkämpfer dabei. Ihr könnt ein Lagerleben mit historischer Musik und Feuerzauber erleben. Das Spektakel beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, 6 Euro für Schüler bis 16 Jahre, Studenten, Schwerbeschädigte und alle, die im Kostüm kommen.

Neben einem historischen Markt und Ritterkämpfen könnt Ihr auch Musik aus dem Mittelalter genießen, unter anderem von der Gruppe "Donner & Doria". © PR

Brandpfeil und Pulverdampf

Rochsburg - Wie wurde eine große Anlage wie die Rochsburg (Schloßstraße 1) verteidigt? Diese Frage stellen sich sicher viele Besucher. Bei der "Brandpfeil und Pulverdampf"-Führung kann man mehr dazu erfahren. Bei dem Rundgang werden verschiedene Stellen der Verteidigungsanlagen der ehemaligen Burg vorgestellt. Außerdem erfahren die Teilnehmer mehr darüber, wie so eine Anlage gegen Angriffe von außen gerüstet war und verteidigt werden konnte. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Achtung: Der Aufstieg ist ein kleines Abenteuer und empfiehlt sich nur für schwindelfreie Besucher.

Auf Schloss Rochsburg kann man bei einer Führung mehr über die Wehranlagen und die Verteidigung der Anlage erfahren. © Ralph Kunz

Planeten, Sterne, Galaxien

Drebach - Einmal mit einem Raumschiff ins Weltall fliegen und sich wie ein Astronaut fühlen! Bei dem Programm "Planeten, Sterne, Galaxien - eine Reise in das All" im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) lernt Ihr bei einer Reise ins Universum unser Sonnensystem kennen und schaut Euch auch einige Planeten etwas näher an, wie den Gasriesen Jupiter oder den Ringplaneten Saturn. Das Programm beginnt um 14 Uhr und ist für Familien mit Kindern ab 9 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 8 Euro, Kinder zahlen 4 Euro, das Familienticket kostet 20 Euro. Es wird eine Reservierung empfohlen, telefonisch unter 037341/7435 oder per WhatsApp: 01525/1605375.

Im Planetarium Drebach könnt Ihr an diesem Nachmittag ins Weltall reisen. © 123rf/ beautifulspace

Familienkonzert

Chemnitz - Wo ist der Bogen? Fragt sich ROB, der außerirdische Musikliebhaber vom Planeten Kata-Tong im Chemnitzer Opernhaus (Theaterplatz 2). Eigentlich wollte er zusammen mit der Robert-Schumann-Philharmonie und Dirigent Jakob Brenner Werke aus 200 Jahren Musikgeschichte von Wolfgang Amadeus Mozart über Giacomo Puccini bis John Williams hören. Doch dann ist ein Geigenbogen verschwunden und der schöne Orchesterklang ist in Gefahr. Ob der Bogen wiedergefunden wird und was so ein Bogen überhaupt alles kann, erfahrt Ihr um 15 Uhr beim Familienkonzert im Opernhaus. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Der außerirdische Musikliebhaber ROB ist wieder zu Gast im Chemnitzer Opernhaus. © Maik Börner

