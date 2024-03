Chemnitzer Garagencampus nimmt Gestalt an, Programm für Kulturhauptstadt 2025 nicht

Chemnitz - Mit Industriecharme! Im alten CVAG-Straßenbahndepot an der Zwickauer Straße in Chemnitz entstehen auf 10.000 Quadratmetern Räume für Kunst, Kultur und Bürger-Projekte - der Garagencampus. Das Großprojekt, das seit jahren als zentraler Ort für 2025 angepriesen wird, feierte am heutigen Mittwoch Richtfest.