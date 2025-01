Die Welt zu Gast in Chemnitz: So läuft die Eröffnung der Kulturhauptstadt

Chemnitz - Endlich ist es so weit! In Chemnitz wird am heutigen Samstag die Europäische Kulturhauptstadt 2025 eröffnet. Wir verraten Euch in unserem Live-Ticker alles, was Ihr rund um den Feiertag wissen müsst.

Danach kann bis in die Nacht hinein getanzt werden beim Open Air Rave (Beginn 20 Uhr) auf dem Neumarkt, in den Chemnitzer Clubs Atomino, Brauclub, Satir, Transit, Weltecho sowie im Opernhaus (Beginn jeweils ab 20 Uhr bei freiem Eintritt).

Ebenfalls mit dabei sind Bosse, Paula Carolina, Fritz Kalkbrenner, Dilla, Heavysaurus und ganz viele Chemnitzer. Insgesamt drei Bühnen werden in der Innenstadt mit halbstündlich wechselndem Programm bespielt.

Los geht die Party ab 14 Uhr. Herzstück des Programms ist eine von Regisseur und Grimme-Preisträger Lars-Ole Walburg (60) inszenierte Show (Beginn 19 Uhr auf der großen Bühne am Karl-Marx-Monument/Einlass ab 17 Uhr).

Der Regional- und Nahverkehr wurde für die Eröffnungsfeier erweitert. © dpa/Fabian Sommer

Beachtet bei Eurer Anreise unbedingt: Der Verkehr wird am Samstag in der Innenstadt stark eingeschränkt. Dafür bietet der Regional- und Nahverkehr zusätzliche Fahrten an.

An ausgewählten Tagen werden ebenso die Verbindungen von Chemnitz nach Dresden, Leipzig, Zwickau/Hof (RE3, RB 30), Riesa sowie Elsterwerda verstärkt. Zusätzliche Züge und Busse verkehren zwischen Chemnitz und Annaberg-Buchholz, Obernhau-Grünthal, Stollberg, Thalheim, Aue, Oelsnitz/E. und Marienberg.

Mit dem "Kulturhauptstadtticket" könnt Ihr an drei aufeinanderfolgenden Tagen im gesamten Verbundraum fahren. Preis pro Person: 25 Euro.

In Chemnitz gibt es außerdem ein Wegeleitsystem, das Euch bei der Orientierung unterstützen soll. Das Besuchszentrum befindet sich in der Hartmannfabrik. Am Markt ist eine Touristinformation.

Alle weiteren Informationen findet Ihr unter opening.chemnitz2025.de/de sowie in unserem TAG24-Live-Ticker.