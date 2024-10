Endlich ist es so weit: Heute stellt Chemnitz sein Kulturhauptstadt-Programm vor

Chemnitz - Was erwartet Chemnitz und Umgebung zur Kulturhauptstadt 2025? Die Vorfreude ist groß und die Erwartungen sind hoch - jetzt gibt es kein Zurück mehr. Am heutigen Freitag ist der große Moment gekommen: Das Programm für die große Sause wird bei einem großen Medienevent in der Hartmannfabrik vorgestellt.