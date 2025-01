Kulturhauptstadt-Eröffnung in Chemnitz: Großes Treiben in der City, Lok erreicht Brückenstraße

Am Chemnitzer Hauptbahnhof sind derzeit zahlreiche Polizeikräfte zu sehen. Erste Demonstranten ziehen Richtung Omnibusbahnhof. Antifa-Rufe sind zu hören.

Wie das Rathaus berichtet, soll es am heutigen Samstag vier angemeldete Demos geben .

Immer mehr Besucher strömen in die Chemnitzer Innenstadt. Die City füllt sich.

"Chemnitz sucht den Bergbau-Boy", heißt es in der Vorstellungsrunde.

Claudia Roth auf TAG24-Nachfrage, welcher Song ihr einfällt, wenn sie an Chemnitz 2025 denkt: "Ton, Steine, Scherben mit 'Schritt für Schritt' ins Paradies'", sagt sie wie aus der Pistole geschossen.

"Diese KuHa schafft in Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung Zusammenhalt", so die Grünen-Politikerin.

Claudia Roth (69, Grüne) sagte auf der Pressekonferenz: "Das kulturelle Herz Europas schlägt heute in Chemnitz und ab 8. Februar in der Partnerkulturhauptstadt Nova Gorica. Ich bin begeistert vom beeindruckenden Programm von Chemnitz und der Region."

Glenn Micallef (35), EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport sagte: "Heute bin ich sehr stolz, dass sich Chemnitz ab heute in die Reihe der Kulturhauptstädte einreiht."

Die Ruhe vor dem Sturm: Noch ist in der Chemnitzer Innenstadt wenig los. Das soll sich in den nächsten Stunden ändern.

Der Regional- und Nahverkehr wurde für die Eröffnungsfeier erweitert. © dpa/Fabian Sommer

Beachtet bei Eurer Anreise unbedingt: Der Verkehr wird am Samstag in der Innenstadt stark eingeschränkt. Dafür bietet der Regional- und Nahverkehr zusätzliche Fahrten an.

An ausgewählten Tagen werden ebenso die Verbindungen von Chemnitz nach Dresden, Leipzig, Zwickau/Hof (RE3, RB 30), Riesa sowie Elsterwerda verstärkt. Zusätzliche Züge und Busse verkehren zwischen Chemnitz und Annaberg-Buchholz, Obernhau-Grünthal, Stollberg, Thalheim, Aue, Oelsnitz/E. und Marienberg.

Mit dem "Kulturhauptstadtticket" könnt Ihr an drei aufeinanderfolgenden Tagen im gesamten Verbundraum fahren. Preis pro Person: 25 Euro.

In Chemnitz gibt es außerdem ein Wegeleitsystem, das Euch bei der Orientierung unterstützen soll. Das Besuchszentrum befindet sich in der Hartmannfabrik. Am Markt ist eine Touristinformation.