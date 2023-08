15.08.2023 14:50 1.832 18-Jähriger in Chemnitz verletzt und ausgeraubt

Am Montagmorgen wurde in Chemnitz ein verletzter Mann gefunden. Er war am Park der Opfer des Faschismus beraubt worden.

Von Victoria Winkel

Am frühen Montagmorgen wurde in Chemnitz ein verletzter Mann (18) gefunden. Zwei Männer sollen ihn beraubt haben. Der 18-Jährige wurde am Montagmorgen verletzt am Park der Opfer des Faschismus gefunden. (Archivbild) © Kristin Schmidt Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 18-Jährige kurz nach 5 Uhr in der Theresenstraße gefunden. Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei über den Fall. "Gegenüber eingesetzten Polizisten gab der 18-Jährige dann an, kurz vor 5 Uhr durch den Park der Opfer des Faschismus gelaufen und von zwei unbekannten Männern verletzt, seines Smartphones sowie Bargeldes beraubt worden zu sein", so ein Polizeisprecher. Einer der Täter soll 19 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Der andere Täter wird folgendermaßen beschrieben: 21 bis 22 Jahre alt



zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß



große Nase



wenige Haare



dunkle Augen Opfer konnte noch nicht befragt werden Der 18-Jährige, der zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war, kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Eine ausführliche Vernehmung konnte noch nicht mit ihm durchgeführt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen zwischen 4.45 Uhr und 5 Uhr am Montag im Park der Opfer des Faschismus etwas Verdächtiges aufgefallen ist, das zu den Schilderungen des Opfers passt. Wer kann weitere Angaben zu den möglichen Tätern (Aussehen, Kleidung, Identität) machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.

Titelfoto: Kristin Schmidt