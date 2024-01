30-Jähriger in Chemnitzer City ausgeraubt

Chemnitz - Raub-Attacke in der Chemnitzer Innenstadt!

Der 30-Jährige meldete den Vorfall umgehend der Polizei. (Symbolbild) © 123rf/Jaromír Chalabala

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, war ein 30-Jähriger in der Neujahrsnacht gegen 3.30 Uhr zwischen der Straße An der Markthalle und Fabrikstraße unterwegs.

Auf der Brücke über die Chemnitz wurde er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Einer von ihnen riss unvermittelt an der Umhängetasche des 30-Jährigen, woraufhin er stürzte.

Das Duo ergriff die Tasche des Geschädigten und ergaunerte sich einen Autoschlüssel sowie eine Geldbörse und ein Smartphone. Anschließend flüchteten die beiden mit dem Diebesgut.

Der augenscheinlich Unverletzte meldete den Vorfall anschließend der Polizei und beschrieb die beiden Täter wie folgt:

etwa 1,80 Meter groß



trugen dunkle Jacken und Jeanshosen



kurze, dunkle Haare



dunkler Teint



Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.