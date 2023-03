38-Jähriger rast mit Mercedes unter Drogeneinfluss durch Chemnitz

Bei seinem Fluchtversuch zu Fuß konnte die Polizei den 38-Jährigen schnappen. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel der Mercedes-Fahrer den Beamten gegen 22.20 Uhr in der Leipziger Straße auf, als er mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts fuhr und an der Einmündung zur Bornaer Straße an zwei wartenden Autos über die Linksabbiegerspur vorbeiraste.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Beim Versuch, den Beamten zu entkommen, bog der 38-Jährige in Höhe der Louis-Otto Straße nach rechts ab, stoppte dort auf einer Grünfläche und flüchtete weiter zu Fuß.

Nach kurzer Zeit konnten die Beamten den Mann stellen, wobei er noch versuchte, sich loszureißen - ohne Erfolg. Zu der Kontrolle wurde anschließend auch ein Drogenspürhund eingesetzt, der zwei Joints im Mercedes fand. Aufgrund dessen wurde vermutet, dass der 38-Jährige unter Drogeneinfluss stand, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Der Mercedes-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.