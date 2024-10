Aggro-Attacken in Chemnitz! Junger Mann schlägt zu und raubt Passanten aus

Der Passant lief davon, doch der Aggro-Mann verfolgte ihn und trat ihn von hinten nieder. "Im Anschluss übergab der verletzte Mann 20 Euro Bargeld an den Täter, welcher damit flüchtete", so die Polizei.

Gegen 7.15 Uhr ging es weiter! Ein 66-Jähriger wartete an der Bushaltestelle "Hechlerstraße" in der Ludwigstraße, als er von dem 22-Jährigen aufgefordert wurde, Geld herauszurücken.

Der 22-jährige Deutsche schlug den Passanten unvermittelt von hinten nieder. "Anschließend soll der Angreifer Bargeld gefordert haben. Der leicht verletzte Geschädigte übergab daraufhin etwas Bargeld", so ein Polizeisprecher. Danach stieg der Täter in den Bus und fuhr davon.

Der Irrsinn begann am gestrigen Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr. Ein Mann (40) wartete an der Bushaltestelle "Konradstraße" im Stadtteil Schloßchemnitz.

Schlussendlich konnte die Polizei den aggressiven Mann in der Gießerstraße schnappen. © Sven Gleisberg

Kurz darauf meldete sich ein Mann (61) bei der Polizei, nachdem er in der Leipziger Straße von dem 22-Jährigen ebenfalls getreten worden war.

Zudem wurde bekannt, dass auch am Luisenplatz (Schloßchemnitz) ein Unbekannter einen 50-Jährigen getreten hatte, ohne ihn dabei zu verletzen.

Am Mittwochvormittag konnte die Polizei den aggressiven 22-Jährigen schließlich in der Gießerstraße auf dem Sonnenberg schnappen. Er wurde vorläufig festgenommen und kommt am heutigen Donnerstag vor einen Haftrichter. Dieser entscheidet dann, ob der junge Mann in U-Haft muss.

"Die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sowie Körperverletzung dauern indes an", heißt es abschließend.