Am Konkordiapark in Chemnitz: Gruppe bedroht und schlägt Mann

Chemnitz - Am Konkordia-Park in Chemnitz ist am Samstagabend ein Mann (36) bedroht und geschlagen worden. Später wurde er noch beklaut. Am Johannisplatz wurde am Samstag ebenfalls einem Mann (43) eine wertvolle Uhr gestohlen.

Am Johannisplatz wurde ein Mann (43) am Samstag von zwei Unbekannten beklaut. (Archivbild) © Haertelpress

Ebenfalls beklaut wurde am Samstag gegen 17.20 Uhr ein Mann (43) am Johannisplatz im Chemnitzer Zentrum.

Als er dort entlanglief, griffen zwei unbekannte Männer von hinten nach einem verpackten Elektrogerät in der Hand des 43-Jährigen.

"Der Mann hielt die Verpackung fest und rief um Hilfe, sodass die beiden Täter von ihm abließen und in Richtung Stefan-Heym-Platz wegrannten. Der Geschädigte stieg daraufhin in seinen unweit vom Tatort abgestellten Pkw, bemerkte eine Verletzung an seinem Handgelenk sowie das Fehlen seiner Armbanduhr. Offenbar war es den Unbekannten im Gerangel gelungen, die Uhr des 43-Jährigen zu entwenden. Der Wert der Armbanduhr beläuft sich auf mehrere tausend Euro", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 43-Jährige beschrieb die beiden Täter als jeweils circa 1,80 Meter groß, hellhäutig, etwa 20 bis 30 Jahre alt und sportlich. Einer von ihnen soll eine Tarnfleckhose getragen haben. Weitere Details zu den Männern sind bisher nicht bekannt.

Die Ermittlungen wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung laufen. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die sich wie auch im ersten Fall unter der Telefonnummer 0371 387-3448 an die Chemnitzer Kripo wenden können.