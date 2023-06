Angriff auf Chemnitzer Jugendclub: Unbekannter schießt mit Stahlkugeln

Chemnitz - Bereits am 9. Juni kam es zu einem Angriff auf den Jugendclub Heilse auf dem Chemnitzer Kaßberg .

Vermutlich wurde von einem Nachbargrundstück auf die Besucher geschossen. © Maik Börner

Dies bestätigte die Polizei am Montagvormittag gegenüber der dpa. Ein Unbekannter schoss am Abend mit Stahlkugeln auf die Besucher des Jugendclubs in der Horst-Menzel-Straße.

Aktuell gehe man davon aus, dass die Geschosse von einem Nachbargrundstück kamen. Jedoch konnte bisher kein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden.

An dem Freitagabend fand in dem Jugendclub der Heilsarmee ein Konzert mit Roma-Jugendlichen statt. Seit einigen Jahren werde die Einrichtung vermehrt von arabischen und Roma-Jugendlichen besucht, hieß es.

"Kinder, Jugendliche, Eltern oder Mitarbeiter einer Kinder,- Jugend- und Familieneinrichtung werden zur Zielscheibe von Menschen, die scheinbar jegliche Hemmung verloren haben", warnte die Heilsarmee.

Aus welchen Gründen der Täter mit Stahlkugeln auf die Menschen schoss, bleibt aktuell nur eine Mutmaßung. Die Polizei sieht nach eigenen Angaben derzeit keine Hinweise, dass der Angriff rassistisch motiviert war.