22.04.2023 11:35 1.270 Attacke im Chemnitzer Zentrum: Mann angegriffen und beklaut!

In der Brückenstraße in Chemnitz ist in der Nacht zu Samstag ein Mann (45) angegriffen und beklaut worden.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - In der Nacht zu Samstag ist in der Chemnitzer City ein Mann (45) angegriffen und beklaut worden. Bei einer Attacke im Chemnitzer Zentrum wurde ein 45-jähriger Mann bestohlen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Die Attacke geschah gegen 2.20 Uhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 45-Jährige war zu Fuß in der Brückenstraße unterwegs, als sich ihm zwei bisher unbekannte Täter näherten. Sie griffen den Mann plötzlich an und rangen ihn zu Boden. Chemnitz Crime Polizei erwischt Raser auf A72: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt Der 45-jährige Deutsche blieb glücklicherweise unverletzt, geklaut hatten ihm die Täter eine Kreditkarte. Die Männer flüchteten dann Richtung Karl-Marx-Kopf.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa