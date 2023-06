Auf Chemnitzer Ausflugsparkplatz: Mann mit Hund droht Frauen im Auto

Chemnitz - In der Nacht zu Dienstag wurden zwei junge Frauen (19, 21) in Chemnitz von einem Mann bedroht.

Der Unbekannte hatte in das Auto der jungen Frauen geleuchtet und die Fahrerin (19) bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erschienen die beiden Frauen am Montag kurz vor Mitternacht auf einem Chemnitzer Polizeirevier. Nach ihren Angaben waren sie gegen 23.20 Uhr mit ihrem Auto auf einem Ausflugsparkplatz in der Forststraße am Zeisigwald.

"In der Folge näherte sich dem Fahrzeug ein Mann mit seinem Hund, leuchtete mit einer Taschenlampe in den Wagen hinein und sprach die Frauen an. Im Anschluss soll er die 19-jährige Fahrerin bedroht haben, woraufhin sie das Auto startete und davonfuhr", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß



dunkle Haare



ungepflegtes Erscheinungsbild



trug dunkles, ärmelloses Shirt und eine helle, kurze Hose



hatte eine Norma-Tüte dabei



Der Hund war laut Polizei etwa kniehoch und hatte graues Fell.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben.