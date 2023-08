14.08.2023 15:30 Auf frischer Tat ertappt: Drogen im Wert von 50.000 Euro sichergestellt

Am Freitagabend ertappte die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in Chemnitz auf frischer Tat. Er befindet sich mittlerweile in Haft.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Im Zuge des Ermittlungsverfahrens gegen einen 28-Jährigen konnte der Tatverdächtige am Freitag in Chemnitz festgestellt werden. Der Tatverdächtige und die beiden anderen Insassen wurden vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/footoo Der 28-jährige Angolaner wird des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beschuldigt und wurde dank eines Hinweises bei einer Beschaffungsfahrt auf frischer Tat ertappt. So teilte es die Polizei am Montag mit. Gegen 19.50 Uhr fiel Zivilpolizisten ein auf der Leipziger Straße stadteinwärts fahrender VW auf, in dem sich unter anderem auch der Tatverdächtige befand. Sie stoppten das Auto am Abzweig zur Wittgensdorfer Straße und kontrollierten den 35-jährigen Fahrer sowie den 33-jährigen Beifahrer und den 28-Jährigen. Die Beamten entdeckten dabei im Rucksack des Tatverdächtigen insgesamt 500 Gramm Kokain (Verkaufswert von rund 50.000 Euro). Neben den Drogen stellten sie auch die Handys der drei Insassen sicher. Chemnitz Crime Messerattacke in Chemnitz! Angreifer im Krankenhaus Die Männer wurden außerdem vorläufig festgenommen. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen konnten der 33- und 35-Jährige am späten Abend das Revier verlassen. Der Angolaner hingegen wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen, der sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

