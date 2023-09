Auf frischer Tat ertappt: Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer in Chemnitzer Zentrum

Chemnitz - Auf frischer Tat ertappt! Ein mutmaßlicher Drogendealer (29) wurde am gestrigen Donnerstag von der Polizei im Chemnitzer Zentrum geschnappt. Auch eine Frau (34), die die Drogen kaufen wollte, ging den Beamten ins Netz.

Daraufhin schnappten die Beamten die Frau in der Straße der Nationen und kontrollierten sie. Sie hatte Cliptütchen mit Marihuana bei sich. "Gegen die 34-Jährige mit iranischer Staatsangehörigkeit wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet", so ein Polizeisprecher.

Gegen 18 Uhr beobachteten Polizisten, wie der 29-Jährige Drogen aus einem Depot in der Innenstadt holte. Anschließend übergab er die "heiße Ware" einer 34-jährigen Frau.

In der Brückenstraße wurde am gestrigen Donnerstag ein Mann (20) gestoppt, der Drogen und offenbar gestohlene Kleidungsstücke bei sich hatte. © Ralph Kunz

Zuvor konnte die Polizei ebenfalls einen Drogen-Mann (20) in der City schnappen. Der Deutsche sollte vom Ordnungsdienst gegen 16.10 Uhr zunächst kontrolliert werden, da er wohl eine Glasflasche bei sich hatte.

Er hatte allerdings keine Lust auf eine Kontrolle und entzog sich dieser. Erst an der Brückenstraße konnte der 20-Jährige gestoppt werden. Er wollte allerdings seinen Personalausweis nicht zeigen, woraufhin er festgehalten und leicht verletzt wurde.

"Bei seiner Durchsuchung wurden fünf Tütchen mit augenscheinlich Crystal sowie etwas Cannabis gefunden", so ein Polizeisprecher. Zudem fanden die Beamten in seiner Tasche neuwertige Kleidungsstücke, an denen noch die Warensicherungen angebracht waren.

"Es besteht der Verdacht, dass die Kleidung im Wert von etwa 100 Euro kürzlich aus einem Geschäft gestohlen worden war", heißt es von der Polizei.

Nun hat der junge Mann verschiedene Anzeigen am Hals.