Autoeinbrüche in Chemnitz: Täter schlagen Scheibe ein und klauen Taschen

Chemnitz - Die Polizei ermittelt zu zwei Autoeinbrüchen in Chemnitz .

In Chemnitz wurde an zwei Autos die Scheibe an der Beifahrertür zerstört. Aus den Autos wurden Handtaschen geklaut. (Symbolbild) © 123rf/123bogdan

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden in Röhrsdorf und in Reichenhain Autos aufgebrochen.

In Röhrsdorf schlugen die Täter gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz vor der Kirche zu. Sie zerstörten die Scheibe der Beifahrertür eines VW-Polo und klauten aus dem Fußraum eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen.

Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der Stehlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

In Reichenhain hatten es Täter auf einen Skoda Rapid abgesehen. Das Fahrzeug war am Richterweg, dem Parkplatz des Friedhofs, abgestellt.

Sie zerstörten zwischen 12.50 Uhr und 14 Uhr ebenfalls die Scheibe der Beifahrertür und klauten auch eine Handtasche.