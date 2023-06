12.06.2023 13:35 Bargeld und Dekoartikel geklaut: Chemnitzer Polizei sucht nach Zeugen

Am vergangenen Wochenende wurde in Chemnitz-Kappel in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und Dekoartikel.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Wohnungseinbruch am vergangenen Wochenende im Chemnitzer Ortsteil Kappel. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Dekorationsgegenstände. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Die Diebe verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 15.55 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Wohnblocks in der Dr.-Salvador-Allende-Straße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld sowie einige Dekorationsgegenstände. Insgesamt lag der entstandene Stehl- und Sachschaden bei einigen Tausend Euro. Chemnitz Crime Polizei schnappt mutmaßlichen Drogen-Dealer (15) im Chemnitzer Zentrum Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer hat nahe der Straßenbahnhaltestelle Dr.-Salvador-Allende-Straße Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsdelikt gemacht oder kann Informationen zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.

