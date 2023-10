22.10.2023 16:07 1.034 Bei Kontrolle in Chemnitzer Wohnung: Mann beißt Polizisten

Bei der Kontrolle in einer Wohnung in Chemnitz-Helbersdorf hat am Samstagmittag ein Mann einem Polizisten in die Hand gebissen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Bei einer Kontrolle in einer Wohnung im Chemnitzer Ortsteil Helbersdorf hat am Samstagmittag ein Mann einen Polizisten gebissen. Ein weiterer Beamter wurde ebenfalls verletzt. Bei der Kontrolle in einer Wohnung in Chemnitz-Helbersdorf hat ein Mann einem Polizisten in die Hand gebissen. (Symbolfoto) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Am Mittag riefen Anwohner eines Wohnblocks in der Paul-Bertz-Straße die Polizei. Ein Unbekannter sollte die Tür einer Nachbarwohnung aufgetreten haben. Polizisten fanden eine beschädigte Tür vor, einen Tatverdächtigen konnten sie jedoch nicht antreffen. "Während die Beamten dann die anwesende Mieterin (36) der Wohnung befragten, stürmte ein Mann mit einer Bierflasche in die Wohnung und stieß dabei gegen einen vor der Wohnung stehenden Polizisten. Weiterhin beleidigte er den Beamten", teilte die Polizei weiter mit. Chemnitz Crime Autoeinbrüche in Chemnitz: Smartphones und Kühlbox geklaut Als der Unbekannte kontrolliert wurde, reagierte er weiterhin aggressiv und wollte sich nicht ausweisen. Auch die Anweisungen der Beamten ignorierte er. Polizisten und Angreifer leicht verletzt Als er dann auf einen Beamten (32) zuging, ergriff dieser den Unbekannten am Handgelenk. Es kam zum Gerangel und der Mann biss dem Polizisten in die Hand. Dabei wurden ein weiterer Polizist (40) und der Angreifer selbst leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war aber nicht nötig. Bei dem bis dahin unbekannten Mann handelte es sich um einen 36-Jährigen. Ob und wie er im Verhältnis zu der Mieterin oder anderen Nachbarn steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. "Die Hintergründe sind noch unklar", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Die Ermittlungen gegen den Deutschen wurden unter anderem wegen Beleidigung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. "Der Tatverdächtige verletzte sich außerdem noch selbst und rannte nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen unvermittelt davon. Zur beschädigten Wohnungstür ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt", heißt es abschließend.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler