30.07.2023 11:00 604 Brutale Attacke in Chemnitz: Mann (39) niedergeschlagen und beklaut

In Chemnitz ist in der Nacht zu Freitag ein Mann (39) brutal attackiert und beklaut worden. Tatort war in der Stollberger Straße.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Brutale Attacke auf 39-jährigen Mann im Chemnitzer Zentrum! Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt im Chemnitzer Zentrum. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Die Straftat ereignete sich bereits in der Nacht zu Freitag, wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte. Ein Mann (39) lief auf der Stollberger Straße stadtauswärts, als er in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle "Bahnhof Mitte" von drei oder vier Unbekannten von hinten attackiert wurde. "Mehrfach schlugen die Unbekannten auf ihn ein, sodass er zu Boden ging und offenbar das Bewusstsein verlor", heißt es von der Polizei weiter. Chemnitz Crime Rechte Parolen vor Flüchtlingsheim in Chemnitz Als der 39-Jährige dann wieder zu sich kam, ging er nach Hause und bemerkte, dass seine Umhängetasche, in der sich einige Hundert Euro Bargeld befanden, geklaut worden war. Der 39-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Stollberger Straße beobachtet haben und Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Melden könnt Ihr Euch unter der Telefonnummer 0371/387102 im Polizeirevier Chemnitz-Nordost.

Titelfoto: 123rf/foottoo