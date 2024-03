18.03.2024 13:52 1.053 Bundespolizei stoppt Diebestour am Chemnitzer Hauptbahnhof

Die Polizei erwischte am Wochenende eine Diebin in Chemnitz. Dabei stellte sich heraus, dass sie bereits mehrfach in der Stadt geklaut hat.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Nach der Festnahme einer 43-jährigen Frau stellte sich heraus, dass die Russin für mehrere Diebstähle in Chemnitz verantwortlich ist. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl in der Mäc Geiz Filiale im Hauptbahnhof. © Sven Gleisberg Eine aufmerksame Verkäuferin der Mäc Geiz Filiale im Chemnitzer Hauptbahnhof beobachtete mittels Kameraüberwachung, wie eine Frau mehrere Sachen entwendete und den Discounter verließ. Dabei war sie mit einer weiteren Person unterwegs gewesen. Die 24-jährige Russin war beim Eintreffen der Polizei noch im Geschäft. Anschließend wurde sie zwar auch durchsucht. Bei ihr konnte jedoch kein Diebesgut festgestellt werden. Nur kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte die 43-Jährige mittels Personenbeschreibung am Querbahnsteig feststellen. Es folgten eine Kontrolle und anschließend gemeinsam mit ihrer Begleitung eine polizeiliche Bearbeitung im Revier Chemnitz-Hauptbahnhof. Chemnitz Crime Chemnitz: Taxifahrer bei Angriff schwer verletzt Neben dem Diebesgut aus der Filiale von Mäc Geiz im Hauptbahnhof fand die Polizei in den Taschen der 43-Jährigen zusätzlich hochwertige Kleidungsstücke, Parfüms, Kosmetik- und Hygieneartikel. Für keinen der Artikel konnten die Russinnen einen Kaufbeleg vorlegen. Nach dem aktuellen Recherche- und Kenntnisstand der Polizei stammen die Gegenstände aus mehreren Diebstählen in der Chemnitzer City. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Russinnen auf freien Fuß belassen.

Titelfoto: Sven Gleisberg