Busfahrer in Chemnitz geschlagen: Polizei ermittelt nach doppelter Attacke gegen CVAG

Die Fahndung nach den beiden Rüpeln läuft aber weiter auf Hochtouren. Die Polizei wertet Kamerabilder aus dem Bus sowie in der Innenstadt aus, um die Schläger zu finden.

Der CVAG-Mitarbeiter erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte aber weiterfahren in der Nacht. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Die sofort alarmierte Polizei konnte im Umfeld keine Tatverdächtigen mehr feststellen.

Als der Busfahrer (44) die Beförderung verweigerte, spuckten die beiden blinden Passagiere den Fahrer an. Bevor sie wutentbrannt ausstiegen, schlugen sie noch auf den Fahrer ein.

Ein Nachtbusfahrer erlebte die besondere Gefahr der Dunkelheit. Am Sonntag gegen 2.45 Uhr stiegen in der Bahnhofstraße zwei Männer in das Fahrzeug der Linie N 11 in Richtung Ebersdorf.

Im Ortsteil Ebersdorf selbst spielte sich der zweite Angriff auf die CVAG ab. Unbekannte randalierten in der Max-Saupe-Straße. Sie warfen einen Container um und brachen einen zweiten Behälter auf.

Daraus nahmen die Vandalen eine massive Metallstange und legten sie nahe der Einmündung Lichtenauer Straße quer über die Fahrbahn.

Ein Busfahrer, der von der Frankenberger Straße über die Max-Saupe-Straße in Richtung Stiftsweg fuhr, rollte über die Metallstange. Sie verkeilte sich so heftig in einem Radkasten, dass der Reifen beschädigt wurde und der Bus nicht mehr weiterfahren konnte.

CVAG-Mitarbeiter mussten in Ebersdorf anrücken und das Rad wechseln. Sachschaden: rund 4000 Euro.

Zeugen erklärten gegenüber der Polizei, dass vermutlich eine Gruppe Jugendlicher die Metallstange auf die Max-Saupe-Straße gelegt hätten. Eine Anwohnerin teilte mit, dass vor Mitternacht eine lärmende Gruppe von der Lichtenauer- zur Frankenberger Straße gelaufen sei.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht weitere Zeugen. Wer hat in der Nacht von Montag zu Dienstag Personen im Bereich der Lichtenauer Straße/Max-Saupe-Straße gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten und kann Angaben zu deren Identität machen? Wer kann anderweitig Hinweise zum Geschehen geben?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz unter 0371 8740-0 zu melden.