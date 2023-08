11.000 Euro Schaden: Einbrecher nehmen Elektronik, Uhren und Geld aus Wohnung mit

In Chemnitz sind Einbrecher in eine Wohnung auf dem Sonnenberg eingestiegen und haben verschiedene Elektronik und wertvolle Armbanduhren geklaut.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In Chemnitz waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs! Auf dem Sonnenberg stiegen sie in eine Wohnung ein, in Gablenz und Ebersdorf waren Keller das Ziel der Diebe.

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg stiegen Einbrecher in eine Wohnung auf der Fürstenstraße ein und klauten verschiedene Elektronik. (Symbolbild) © Sebastian Decoret/ 123 RF Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen die Unbekannten in einem Mehrfamilienhaus in der Fürstenstraße ein und brachen die Tür zu einer Wohnung auf. In der Wohnung suchten sie nach Wertsachen und stahlen dabei einen Fernseher, einen Computer, zwei Armbanduhren und Bargeld. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Außerdem entstand bei der Tat, die zwischen 14 Uhr am Samstagnachmittag und 12.50 Uhr am Montagmittag verübt wurde, ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Samstagmorgen und Dienstagmorgen waren Einbrecher in der Straße Heimgarten in Gablenz zugange. In einem Mehrfamilienhaus gingen sie in den Keller. Chemnitz Crime Streit in Chemnitzer Wohnung eskaliert: Mann mit Messer verletzt "Dort entwendeten die Täter aus einem Fahrradraum ein abgestelltes E-Bike des Herstellers Cube im Wert von etwa 2800 Euro. Ein Sachschaden entstand augenscheinlich nicht", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Fahrräder, E-Scooter und Anglerausrüstung im Wert von mehr als 10.000 Euro geklaut