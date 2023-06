Chemnitz: 14-Jährige sexuell belästigt, Polizei sucht Zeugen

Chemnitz - Die Polizei in Chemnitz ermittelt nach zwei Vorfällen am Montag wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen.

Dann versuchte der Unbekannte das Mädchen zu küssen und fasste ihr an den Po. Dann sprach er mit ihr über Sex und fasste sich dabei an seinen bedeckten Penis.

Er lockte die Jugendliche unter dem Vorwand, dass er an einer Krankheit leide und gern darüber mit jemanden sprechen wollen würde, über die Stadlerstraße zu einem Container in der Nähe der Kreuzung zur Dittesstraße.

Wie die Polizei mitteilte, geschah einer der Fälle in Bernsdorf. Eine 14-Jährige stieg gegen 15.40 Uhr an der Haltestelle Stadlerplatz aus der Straßenbahn und wurde dort von einem Mann angesprochen.

Auch am Montag, bereits 13.10 Uhr, kam es zu einem ähnlichen Fall im Chemnitzer Lutherviertel.

In der Nähe des Marie-Luise-Pleißner-Parks hatte ein Mann eine 14-Jährige an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Wartburgstraße angesprochen. Unter dem gleichen Vorwand lockte er sie dann in den Park.

"Er fragte die Geschädigte, ob man sich gemeinsam Videos mit sexuellem Inhalt anschauen wolle. Die Jugendliche verneinte und verließ wenig später den Park", so die Polizei weiter.

Die Jugendliche beschrieb den Täter ähnlich wie den Mann in Bernsdorf.

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und prüft dabei auch einen Zusammenhang der beiden Fälle.

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes sowie zum Geschehen machen? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0371/52630 entgegengenommen.