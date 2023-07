23.07.2023 11:21 Chemnitz: 17-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

In Chemnitz ist am Samstagabend in der Kreherstraße ein Jugendlicher (17) geschlagen und beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Kreherstraße in Chemnitz ist am Samstagabend ein Jugendlicher (17) geschlagen und beklaut worden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Jaromír Chalabala/123RF Wie die Polizei mitteilte, war der 17-Jährige gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg in der Kreherstraße unterwegs. An der Kreuzung Kreherstraße/Sachsenring wurde er dann von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Einer von den beiden forderte die Kopfhörer des 17-Jährigen. Chemnitz Crime Polizei-Einsatz Am Wall in Chemnitz: Mann mehrfach beklaut "Als er der Forderung nicht nachkam, packte und schlug er den 17-Jährigen und entriss ihm die Kopfhörer", so die Polizei am Sonntag. Der bestohlene Jugendliche konnte sich befreien und rannte davon. Auch der Täter und sein Begleiter flüchteten mit der Beute im Wert von circa 250 Euro in Richtung Zschopauer Straße. Der 17-Jährige blieb unverletzt und beschrieb den Hauptakteur wie folgt: etwa 1,85 Meter groß

etwa 16 bis 17 Jahre alt

schwarze, glatte, mittellange Haare, mit leichtem Oberlippenbart und einem hellen Teint

er trug einen schwarzen Trainingsanzug mit roten Akzenten und sprach gebrochen Deutsch Sein Begleiter wurde so beschrieben: circa 1,80 Meter groß

etwa 16 Jahre alt

dunkelbraune, wellige, mittellange Haare mit Oberlippenbart und einem hellen Teint

er trug eine dunkle Hose und einen grauen Kapuzenpullover Die Polizei hat die Ermittlungen zum Raubdelikt aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0371 387-3448 bei der Chemnitzer Kriminalpolizei entgegengenommen.

Titelfoto: Jaromír Chalabala/123RF