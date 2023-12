28.12.2023 15:51 801 Chemnitz: 18-Jährige spuckt und schlägt um sich, Polizistin verletzt

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz musste am gestrigen Mittwoch eine Frau (18) nach mehreren Straftaten in Polizeigewahrsam genommen werden. In Chemnitz-Adelsberg musste eine 18-Jährige nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Gegen 9.25 Uhr hatte die 18-Jährige laut Polizei in der Carl-von-Ossietzky-Straße an einer verschlossenen Tür eines Betriebsgebäudes gerüttelt. "Als eine Mitarbeiterin (57) sie ansprach, spuckte ihr die 18-Jährige ins Gesicht. Als weitere Mitarbeiter eingriffen, ließ die ukrainische Staatsangehörige zunächst ab", so die Polizei weiter. Ein 25-jähriger Mitarbeiter verwies die junge Frau des Grundstücks, woraufhin sie ihn auch anspuckte und mit ihrer Tasche nach ihm schlug. Chemnitz Crime Täter nutzten ruhige Weihnachtsfeiertage: Einbrüche in Chemnitzer Büroräume und Praxen Es kam zum Gerangel und die 18-Jährige trat dabei nach einem weiteren Mann (59), der dem 25-Jährigen zu Hilfe gekommen war. Der 59-Jährige wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Auch eine Polizistin (26) wurde von der jungen Frau getreten und leicht verletzt. Die 18-Jährige wurde bis zum Nachmittag in Polizeigewahrsam genommen. Sie bekam Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa