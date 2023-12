13.12.2023 15:00 893 Chemnitz: 30-Jähriger an Zenti von mehreren Männern geschlagen

Bei einer Schlägerei an der Zenti in Chemnitz ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Verletzter bei Schlägerei an Chemnitzer Zentralhaltestelle! An einem Bahnsteig der Zenti gerieten am Dienstag mehrere Männer in Streit. (Archivbild) © Harry Härtel Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 20.40 Uhr zu der Auseinandersetzung an einem Bahnsteig der Zenti. Mehrere Männer gerieten dort in Streit. "Nach der vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung war ein 30-Jähriger von vier Männern geschlagen worden", heißt es weiter. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer hatten die Flucht ergriffen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Harry Härtel