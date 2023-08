Bar-Besuch endet für 36-Jährigen mit vier Anzeigen

Die Polizei konnte den 36-Jährigen in der Gneisenaustraße stellen, er war stark betrunken und musste mit zur Blutentnahme. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Der Mann war in der Nacht in einer Bar in der Klarastraße gewesen. Dort hatte er verschieden alkoholische Getränke im Gesamtwert von rund 50 Euro getrunken.

"Dann war er in dem Lokal mit drei weiteren Gästen in Streit geraten. In dessen Folge begab er sich in die Toilette und beschädigte die Einrichtung", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Das Trio wollte den Russen daraufhin zur Rede stelle, da schlug er einem der Drei ins Gesicht. Der 37-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. "Anschließend flüchtete der 36-Jährige aus dem Lokal ohne seine Rechnung zu bezahlen", so die Polizei.

Als die Polizei, die in der Zwischenzeit alarmiert wurde, eintraf, fuhr der 36-Jährige gerade mit einem Renault davon. Die Polizisten konnten ihn wenig später in der Gneisenaustraße stellen. Er war erheblich alkoholisiert und musste mit zu einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.